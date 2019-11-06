Сад жизни в память о погибших в ВОВ появится под Москвой

В нем будут расти 27 миллионов деревьев

К 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной под Москвой появится Сад жизни. В нём будут расти 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы войны. Две с половиной тысячи яблонь уже посадили. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции, посвящённой годовщине Октябрьской революции.

Он также рассказал о подготовке к празднованию 7 ноября. Завтра коммунистическая партия проведёт ряд мероприятий.

"Великий Октябрь и наша победа спасли человечество от фашизма и невиданного геноцида. Под флагом Великой Победы и Красного знамени октября завтра мы будем проводить повсеместно свои манифестации. Только что в Думе открыли прекрасную выставку "Маршалы Победы" — 43 маршала и генерала командовали фронтами нашей Красной Армии, которая и победила фашизм", - рассказал Зюганов.