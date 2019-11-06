Российским школьникам придумали новый спецкурс

Ввести курс по отечественной культуре в школах предложил патриарх

Продвижение и укрепление ценностей русского языка и литературы — благородная и востребованная миссия. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам Общества русской словесности. Второй съезд организации начал работать в Москве.

Он объединил педагогов, представителей государственных организаций и родительского сообщества. Они обсуждают технологии преподавания, роль музеев и библиотек, проблемы образования, а также состояние филологической культуры в стране. Впервые на съезде премии вручили лучшим учителям словесности.

"Общество, созданное в 2016 году, уже смогло внести важный вклад в разработку новых федеральных государственных образовательных стандартов в преподавании русского языка и литературы в начальной школе и в основной школе, и в подготовку обновленной учебной литературы по отечественной словесности. Школа, образование - это то место, где реально можно создать систему положительного воспитания нашей молодежи", - заявил Кирилл.

По его словам, в школах следует вести курс по отечественной культуре. Это, по замыслу патриарха, должно стать ответом на те вызовы, с которыми подростки сталкиваются в интернете и соцсетях.

