ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским школьникам придумали новый спецкурс

15:07
  • среда
  • 06 ноября 2019

Ввести курс по отечественной культуре в школах предложил патриарх

Продвижение и укрепление ценностей русского языка и литературы — благородная и востребованная миссия. Об этом заявил Владимир Путин в обращении к участникам Общества русской словесности. Второй съезд организации начал работать в Москве.

Он объединил педагогов, представителей государственных организаций и родительского сообщества. Они обсуждают технологии преподавания, роль музеев и библиотек, проблемы образования, а также состояние филологической культуры в стране. Впервые на съезде премии вручили лучшим учителям словесности.

"Общество, созданное в 2016 году, уже смогло внести важный вклад в разработку новых федеральных государственных образовательных стандартов в преподавании русского языка и литературы в начальной школе и в основной школе, и в подготовку обновленной учебной литературы по отечественной словесности. Школа, образование - это то место, где реально можно создать систему положительного воспитания нашей молодежи", - заявил Кирилл.

По его словам, в школах следует вести курс по отечественной культуре. Это, по замыслу патриарха, должно стать ответом на те вызовы, с которыми подростки сталкиваются в интернете и соцсетях.
 

Главное сегодня
Школьники
Школьники
Участники Общества русской словесности
Участники Общества русской словесности
Участники Общества русской словесности
Участники Общества русской словесности
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.