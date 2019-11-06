Собянин открыл новое здание ОВД Ростокино

Его площадь в 3,5 раза больше прежнего здания

Сотрудники полиции ОВД Ростокино переехали в новое здание. Его построили на улице Бажова. Сегодня там побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Зздание включает в себя отдел для приёма граждан, дежурную часть, служебные помещения, а еще зал для собраний, спортзал и встроенную наземную парковку. В столице уже несколько лет реализуется программа строительства новых зданий районных отделов внутренних дел.

"Начиная с 2010 года мы уже завершили строительство 16 зданий. В новых зданиях сотрудники полиции получают современные условия для выполнения своих профессиональных обязанностей, а граждане – возможность обратиться с заявлением и решить другие проблемы в комфортной обстановке", - сказал мэр.