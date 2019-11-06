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Пассажиропоток у Киевского вокзала вырастет вдвое

15:21
  • среда
  • 06 ноября 2019

Там стартовал первый этап создания ТПУ

На площади Киевского вокзала завершен первый этап создания транспортно-пересадочного узла. Там изменена схема движения, появились дополнительные въезды и выезды, упорядочена парковка. 

Сейчас здесь начинаются 18 маршрутов наземного транспорта. И это не только автобусы, но и электробусы. Теперь для пассажиров пересадки на поезда, метро, автобусы делать очень удобно.

"Количество пассажиров наземного городского транспорта будет увеличено почти на  60%. Это произойдет, мы уверены, уже к концу  следующего года. И наша модель, которая подразумевает постепенный переход  на экологически чистый безопасный городской  транспорт, она будет видна здесь на транспортно-пересадочном узле Киевского вокзала в первую очередь", - сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

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