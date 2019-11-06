Пассажиропоток у Киевского вокзала вырастет вдвое

Там стартовал первый этап создания ТПУ

На площади Киевского вокзала завершен первый этап создания транспортно-пересадочного узла. Там изменена схема движения, появились дополнительные въезды и выезды, упорядочена парковка.

Сейчас здесь начинаются 18 маршрутов наземного транспорта. И это не только автобусы, но и электробусы. Теперь для пассажиров пересадки на поезда, метро, автобусы делать очень удобно.

"Количество пассажиров наземного городского транспорта будет увеличено почти на 60%. Это произойдет, мы уверены, уже к концу следующего года. И наша модель, которая подразумевает постепенный переход на экологически чистый безопасный городской транспорт, она будет видна здесь на транспортно-пересадочном узле Киевского вокзала в первую очередь", - сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

