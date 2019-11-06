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Воркаут, беседки и новая набережная: как изменился Донской район

15:15
  • среда
  • 06 ноября 2019

В следующем году преобразования продолжатся

Футбольное поле с трибунами, спортивные площадки для игры в волейбол, хоккей, зона для настольного тенниса, тренажеры и воркаут уже появились в Донском районе по просьбе местных жителей. Обустроили набережную, проложили удобные дорожки, установили беседки. А в следующем году построят  амфитеатр и фонтан.

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Балкон с видом на историю — с этого знаменитого ансамбля на Ленинском проспекте начинается территория Донского района. Здания известны как дома у Калужской заставы, именно так раньше называлась площадь Гагарина. Сюда селили военных, сотрудников спецслужб и секретных ученых.

Этой осенью на галерею башни дома № 30 после реставрации вернулись скульптуры воинов-победителей и встречающих их девушек. Скоро снимут леса, и солдаты вновь заступят на службу.

Свое название район получил от Донского монастыря, одного из древнейших в столице. Он был построен в конце XVI века как форпост на самой незащищенной в то время Калужской дороге царем Федором Иоанновичем.

Сейчас на территории монастыря продолжается масштабная реставрация - восстанавливаются архитектурные памятники и надгробия уникального некрополя, на котором захоронены многие выдающиеся личности: политики, военные, декабристы и писатели. Здесь снимался эпизод для фильма Эльдара Рязанова "Жестокий романс".

Кинематографистов определенного жанра раньше мог заинтересовать и пустырь на Севастопольском проспекте, который остался после снесенного дома. По просьбе жителей здесь появились детская и спортивная площадки. А рядом в этом году обустроили еще одну спортивную зону - около 26-го колледжа архитектуры. Здесь появилось футбольное поле с трибунами, площадки для волейбола и ГТО. Днем территория открыта для жителей.

Парк у пруда Бекет - одна из главных достопримечательностей Донского района - в этом году тоже заметно изменился. По наказам жителей здесь обустроили набережную, проложили удобные дорожки. И организовали практически спорткомплекс под открытым небом: поиграть на новых столах в рабочий перерыв приходят теннисисты, а на уличных тренажерах можно регулировать нагрузку и прокачать все мышцы. 

Рядом - секция спортивного закаливания. После реконструкции в парке появились удобные диваны-качели и беседка, но больше всего посетители оценили тишину, такой эффект дал шумозащитный забор.

"Можно посидеть, как за границей на травке. И пофоткаться, и пикничок устроить", - говорит местная жительница Татьяна Маркина.

Красивые фотографии уже в следующем году можно будет сделать и в сквере Донской. По просьбе жителей здесь построят амфитеатр и фонтан.

Наталья Тарасова, Александр Медведев, Станислав Чубин, Юрий Тимошин, Мария Леванова. "ТВ Центр".

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