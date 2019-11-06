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Кошку-наркокурьера из Татарстана этапировали в приют

14:29
  • среда
  • 06 ноября 2019

Вставшей на скользкий путь мурке хотят найти любящую семью

Кошку-наркокурьера, которую поймали две недели назад в Татарстане, пристроили в местный приют для бездомных животных.

Усатой всего лишь год от роду, проблем со здоровьем у нее нет. После вакцинации и стерилизации кошку поселят в общем вольере. Ее соседями станут девять сородичей. Зоозащитники постараются найти ей  заботливого хозяина.

О поимке кошки-наркокурьера стало известно 24 октября. Сотрудники колонии в Татарстане обнаружили, что на ее ошейнике был закреплен пакет с гашишем. Наркотик и кошку передали полиции и, после завершения следственных действий, животное отпустили.

Ранее в Тульской области из приюта сбежал кот, который тоже поставлял наркотики в колонию. Он пропал буквально накануне следственного эксперимента – правоохранительные органы хотели проверить, дейсвительно ли кот мог самостоятельно покидать колонию, идти за наркотиками, а потом возвращаться снова.

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