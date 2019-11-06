Кошку-наркокурьера из Татарстана этапировали в приют

Вставшей на скользкий путь мурке хотят найти любящую семью

Кошку-наркокурьера, которую поймали две недели назад в Татарстане, пристроили в местный приют для бездомных животных.

Усатой всего лишь год от роду, проблем со здоровьем у нее нет. После вакцинации и стерилизации кошку поселят в общем вольере. Ее соседями станут девять сородичей. Зоозащитники постараются найти ей заботливого хозяина.

О поимке кошки-наркокурьера стало известно 24 октября. Сотрудники колонии в Татарстане обнаружили, что на ее ошейнике был закреплен пакет с гашишем. Наркотик и кошку передали полиции и, после завершения следственных действий, животное отпустили.

Ранее в Тульской области из приюта сбежал кот, который тоже поставлял наркотики в колонию. Он пропал буквально накануне следственного эксперимента – правоохранительные органы хотели проверить, дейсвительно ли кот мог самостоятельно покидать колонию, идти за наркотиками, а потом возвращаться снова.