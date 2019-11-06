Дочь Успенской показала последствия четырех операций на лице

Женщина восстанавливается после трагедии

31-летняя Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, опубликовала свою фотографию после четвертой операции. Она поправляет здоровье, пошатнувшееся при падении с велосипеда на Коста-Рике. В результате этого трагического инцидента она сломала челюсть в двух местах и потеряла несколько зубов.

Недавно Татьяну прооперировали под присмотром известного профессора из Лондона. По его словам, женщине потребуется еще как минимум полтора месяца для полного восстановления. Однако дочь Успенской уже сейчас может похвастаться белоснежной улыбкой, которую телезрители привыкли видеть в рекламе зубной пасты.

Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram фотографию, на которой она широко улыбается, глядя в камеру. "Зубы фальшивые, но улыбка настоящая", - пошутила она. Судя по ее лицу, Плаксина едва ли пребывает в депрессии, о которой на днях писали СМИ.

1 ноября Любовь Успенская сказала, что после четвертой операции ее дочь чувствует себя неважно. Она переживает из-за происходящего и не может побаловать себя вкусными блюдами. Ей разрешено есть в основном супы.

Напомним, Татьяна - единственный ребенок Успенской. Актриса родила ее в 35 лет. В первом из четырех браков Успенская потеряла сыновей-близнецов, поэтому дочь для нее важнее всех на свете.