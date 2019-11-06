Путин пообещал не угрожать уникальным оружием

Россия готова продолжать разоружение

Российское оружие не имеет аналогов в мире, но предназначено исключительно для защиты нашей страны от внешних угроз. Об этом заявил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Он встретился в Кремле с офицерами и прокурорами в связи с их назначениями на новые должности и присвоением высших воинских званий. Президент отметил профессионализм присутствующих и их вклад в выполнение важнейших государственных задач. Путин подчеркнул, что наша страна и дальше будет наращивать военный потенциал. Однако Москва намерена использовать его в целях обороны.

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Кстати говоря, это не повод для нас для того, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", - заявил Владимир Путин.