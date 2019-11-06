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Госизмена и хищения: Кличко стал фигурантом уголовного дела

14:56
  • среда
  • 06 ноября 2019

Претензии есть и к его заместителям

На Украине возбудили уголовное дело против Виталия Кличко. Мэра Киева подозревают в госизмене и хищении денег. В деле также фигурируют двое его заместителей. Кличко грозит до 15 лет лишения свободы, передает "ТВ Центр".

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Ранее СМИ сообщали, что Виталия Кличко заподозрили в хищении средств при реконструкции Шулявского моста. Кроме того, мэру вменяли содействие незаконному обогащению приближенных за счет казны Киева.

Позже в суд поступило заявление о бездействии Национального антикоррупционного бюро по делу Кличко. Также суду были предоставлена результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков и несанкционированной застройке.

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