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Наташа Королева потеряла ребенка

15:05
  • среда
  • 06 ноября 2019

Это случилось из-за скандала с интимными фото

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли. 
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В 2015 году у Королевой и ее супруга Сергея Глушко (Тарзана) украли телефон, где хранились интимные фотографии звезд. Знаменитых супругов стали шантажировать, требуя с них 100 тысяч долларов. 

После публикации снимков в СМИ у Наташи Королевой возникли проблемы со здоровьем. Стресс выбил ее из колеи. Она посещала психотерапевта и пыталась лечиться. 

Через три года после скандала один политик обвинил Королеву и Глушко в распространении порнографии. Тем самым он запустил вторую волну травли звезд. 

"А в это время я нахожусь в положении. И вот тот нерожденный ребенок - он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили… Я очень тяжело это пережила… Это было трудное испытание, трудное очень…" - призналась артистка на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". 

На тот момент Королева и Глушко воспитывали сына Архипа, но мечтали о втором ребенке. У певицы долго не получалось забеременеть. Она обращалась за помощью к специалистам, однако все было тщетно. 

"И вдруг - вот оно, само по себе! Не ждали, не гадали, само по себе такое счастье! И он меня смотрит (врач), и я по его взгляду вижу, что что-то произошло… В этот момент жить уже не хотелось", - рассказала Наташа Королева. 

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Видео: Королева в программе "Мой герой"​

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