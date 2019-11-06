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Ложную сытость назвали предвестником рака

15:44
  • среда
  • 06 ноября 2019

Стоит незамедлительно обратиться к врачу

Научные сотрудники из Центра исследования рака Великобритании назвали симптомы рака печени.

Первым признаком является быстрое насыщение, поскольку растущая опухоль повышает давление в органе. Из-за этого жидкость начинает вытесняться в полость, в результате человек начинает чувствовать себя сытым.

Также стоит обратить внимание на вздутие и отеки в районе живота. Если вы это заметили, то стоит обратиться к врачу, передает РИА Новости. Потеря веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и слабость тоже сигнализируют о неполадках с печенью.

Одними из главных провокаторов рака печени являются лишний вес, злоупотребление алкоголем и курение.

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