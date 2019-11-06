Зеленского встретили в Харькове митингом протеста

Президента Украины сопровождал глава МВД

Владимира Зеленского, прибывшего в Харьков, ждал неприятный сюрприз. Горожане приурочили к визиту президента Украины митинг протеста. Требовали они отставки харьковского мэра Геннадия Кернеса.

Митинг перед Харьковским авиационным заводом проходит мирно. Участники держат в руках плакаты с требованиями: "Гепа – глава ОПГ", "Гепу геть", "Гепу на нары", "Харьковчане против Кернеса".

Тем временем в актовом зале завода встречали президента Украины. Здесь собралось примерно 250 человек. По официальным сообщениям, Зеленский намерен посетить предприятие "Завод имени Малышева", а также провести совещание по проблемам, стоящим перед корпорацией "Укроборонпром".

Кроме того, украинский лидер представит нового председателя Харьковской областной государственной администрации. Сопровождает президента в поездке министр внутренних дел Арсен Аваков. У здания администрации собрались около 300 человек, жаждущих пообщаться с президентом Незалежной, передает портал "057".