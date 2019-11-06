Путин раскрыл число предотвращенных терактов

Президент высоко оценил работу ФСБ в противодействии зарубежным спецслужбам

За девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что достигнуты хорошие результаты в противодействии зарубежным спецслужбам. "Служба внешней разведки России проводит глубокий системный анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз", - приводит "Газета.Ru" заявление Путина.

Президент особо коснулся работы Службы внешней разведки (СВР) России, которая проводит "системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз".

В октябре директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что США помогли России предотвратить несколько терактов.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в столичном метрополитене (см. видео):

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