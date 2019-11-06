ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин раскрыл число предотвращенных терактов

15:32
  • среда
  • 06 ноября 2019

Президент высоко оценил работу ФСБ в противодействии зарубежным спецслужбам

За девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин.
В Крыму сорвали теракт украинских экстремистов

Глава государства также отметил, что достигнуты хорошие результаты в противодействии зарубежным спецслужбам. "Служба внешней разведки России проводит глубокий системный анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз", - приводит "Газета.Ru" заявление Путина.

Президент особо коснулся работы Службы внешней разведки (СВР) России, которая проводит "системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз".

В октябре директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что США помогли России предотвратить несколько терактов.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в столичном метрополитене (см. видео):

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен 

Читайте также:
Главное сегодня
Спецоперация
Спецоперация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.