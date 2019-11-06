"Опухоль вернулась": дочь Гузеевой готовят к повторной операции

Счастье Ольги длилось недолго

19-летняя Ольга Бухарова, дочь телеведущей Ларисы Гузеевой, сообщила о новых проблемах со здоровьем.

"Опухоль вернулась в чат", - написала Бухарова в Instagram, опубликовав фото из кабинета УЗИ. Девушка не сообщила подробностей, но пообещала набить у себя на ягодицах татуировку, если ей придется делать вторую операцию.

Дочь Гузеевой также опубликовала селфи крупным планом. В выражении ее лица угадывается неприятное удивление. "Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья", - подписала снимок студентка.

По данным СМИ, первую операцию Бухаровой сделали в 2018 году. Что это была за операция и какой характер носила опухоль, неизвестно. Лариса Гузеева не комментировала ситуацию.

Отметим, что у Гузеевой есть сын, рожденный в браке с актером Кахой Толордавой. Дочь она родила от ресторатора Игоря Бухарова.