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Футболист убил курицу во время матча и получил красную карточку

15:50
  • среда
  • 06 ноября 2019

Это вышло случайно

Футболист хорватского клуба "НК Еленград" 23-летний Иван Газдек пнул курицу, выбежавшую на поле.

Инцидент произошел во время полупрофессиональной футбольной лиги Хорватии - играли "Еленград" и "Ясеновац". Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор.

Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку. Газдек  раскаялся в содеянном и попросил прощение, пишет "Чемпионат".

"Куры постоянно выходили на поле. На поле было полно фекалий — это негигиеничные условия. Я побежал к ним, чтобы отогнать их, я взмахнул ногой и случайно убил одну <…> Я извинился перед владельцем, написав ему письмо и отправив новую курицу", - объяснил футболист.

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