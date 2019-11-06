Футболист убил курицу во время матча и получил красную карточку

Это вышло случайно
Футболист хорватского клуба "НК Еленград" 23-летний Иван Газдек пнул курицу, выбежавшую на поле.
Инцидент произошел во время полупрофессиональной футбольной лиги Хорватии - играли "Еленград" и "Ясеновац". Газдек одним ударом ноги убил курицу, а после выкинул ее за забор.
Presudio kokoši u žaru borbe: 'Žao mi je, kupio sam im novu'https://t.co/dT4haAeBsn pic.twitter.com/QF74Nwvua7— 24sata (@24sata_HR) 5 ноября 2019 г.
Арбитр удалил футболиста с поля и показал ему красную карточку. Газдек раскаялся в содеянном и попросил прощение, пишет "Чемпионат".
"Куры постоянно выходили на поле. На поле было полно фекалий — это негигиеничные условия. Я побежал к ним, чтобы отогнать их, я взмахнул ногой и случайно убил одну <…> Я извинился перед владельцем, написав ему письмо и отправив новую курицу", - объяснил футболист.