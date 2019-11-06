В Сирии задержали жену "террориста №1"

Сестра и жена аль-Багдади пойманы в Сирии

Турецкие спецслужбы смогли задержать ближайших родственников ликвидированного главаря "Исламского государства" (террористическая организация запрещена на территории России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

Среди задержанных - жена, сестра и зять "террориста №1"."Я говорю это сегодня впервые. Мы поймали их на сирийской территории", - приводит слова Эрдогана ТАСС.

Ранее Пентагон поделился деталями уничтожения аль-Багдади. Американское оборонное ведомство показало рассекреченные кадры операции спецназа.

Видео ликвидации аль-Багдади: