Королева сделала дерзкое заявление о судьбе Николаева

Композитор многое потерял

46-летняя певица Наташа Королева заявила, что композитор Игорь Николаев мог бы добиться больших высот, если бы сохранил с ней брак.

Королева и Николаев прожили вместе почти 10 лет. Заслуженная артистка России выразила уверенность в том, что продолжение совместной жизни с Николаевым ничуть бы ее не изменило, а вот композитор стал бы другим человеком. "И внешне другим, и внутренне другим. И, наверное, достиг бы больших высот, чем он имеет на сегодняшней день", - сказала Королева на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

По словам артистки, все талантливые люди ленивы и нуждаются в "пинке". Николаев не исключение. Она бы могла вдохновлять композитора на создание шедевров.

"У Игоря огромный потенциал, а сколько у него потрясающей музыки, которую никто не слышал. Он же композитор больших форм. Он невероятен в этом, но он это ничего не реализовал. Видимо, не хватает ему жесткости в управлении", - отметила певица.

Наташа Королева призналась, что Николаев разрушил их брак своей неверностью. Измена мужа стала для нее шоком. По словам артистки, это была не просто интрижка на стороне, а серьезные отношения с глубокими чувствами. "На такой почве люди и расстаются", - объяснила певица.

Ранее Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.

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