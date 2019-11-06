ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Королева сделала дерзкое заявление о судьбе Николаева

16:01
  • среда
  • 06 ноября 2019

Композитор многое потерял

46-летняя певица Наташа Королева заявила, что композитор Игорь Николаев мог бы добиться больших высот, если бы сохранил с ней брак. 
Наташа Королева потеряла ребенка

Королева и Николаев прожили вместе почти 10 лет. Заслуженная артистка России выразила уверенность в том, что продолжение совместной жизни с Николаевым ничуть бы ее не изменило, а вот композитор стал  бы другим человеком. "И внешне другим, и внутренне другим. И, наверное, достиг бы больших высот, чем он имеет на сегодняшней день", - сказала Королева на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи". 

По словам артистки, все талантливые люди ленивы и нуждаются в "пинке". Николаев не исключение. Она бы могла вдохновлять композитора на создание шедевров. 

"У Игоря огромный потенциал, а сколько у него потрясающей музыки, которую никто не слышал. Он же композитор больших форм. Он невероятен в этом, но он это ничего не реализовал. Видимо, не хватает ему жесткости в управлении", - отметила певица. 

Наташа Королева призналась, что Николаев разрушил их брак своей неверностью. Измена мужа стала для нее шоком. По словам артистки, это была не просто интрижка на стороне, а серьезные отношения с глубокими чувствами. "На такой почве люди и расстаются", - объяснила певица. 

Ранее Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео: Королева в программе "Мой герой"

 

Читайте также:
Новости по теме
Наташа Королева и Игорь Николаев
Наташа Королева и Игорь Николаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.