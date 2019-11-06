ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Помешали завтраку: майор-взяточник не успел проглотить 10 тысяч рублей

15:46
  • среда
  • 06 ноября 2019

Полицейский рисковал заработать несварение желудка

Майор столичной полиции пытался уничтожить улики оригинальным способом. Офицер намеревался съесть 10 тысяч рублей, которые получил в качестве взятки. Однако трапезе помешали: наполовину прожеванные купюры извлекли у него изо рта.
Полковник-миллиардер Захарченко признан виновным во взятках

"Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская", попытался прожевать и проглотить улики – то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали", - приводит слова источника РИА Новости.

На снимках, сделанных во время задержания, видно, что майор неплохо управился с пятитысячной купюрой, сжевав ее почти полностью. А вот с тысячными у него возникли проблемы.

По данным следствия, 10 тысяч рублей полицейский получил в минувшую пятницу. Он пообещал подозреваемому не возбуждать в отношении него уголовное дело.  Хоть размер взятки и не особо велик, офицеру грозит реальное заключение. Предусмотрено наказание в год лишения свободы, либо крупный штраф. Своей должности офицер лишится, а в отношении его руководства назначена проверка.

Читайте также:
Новости по теме
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.