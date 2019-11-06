Помешали завтраку: майор-взяточник не успел проглотить 10 тысяч рублей

Полицейский рисковал заработать несварение желудка

Майор столичной полиции пытался уничтожить улики оригинальным способом. Офицер намеревался съесть 10 тысяч рублей, которые получил в качестве взятки. Однако трапезе помешали: наполовину прожеванные купюры извлекли у него изо рта.

"Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская", попытался прожевать и проглотить улики – то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали", - приводит слова источника РИА Новости.

На снимках, сделанных во время задержания, видно, что майор неплохо управился с пятитысячной купюрой, сжевав ее почти полностью. А вот с тысячными у него возникли проблемы.

По данным следствия, 10 тысяч рублей полицейский получил в минувшую пятницу. Он пообещал подозреваемому не возбуждать в отношении него уголовное дело. Хоть размер взятки и не особо велик, офицеру грозит реальное заключение. Предусмотрено наказание в год лишения свободы, либо крупный штраф. Своей должности офицер лишится, а в отношении его руководства назначена проверка.