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"Опасная тенденция": тренер объяснил проблему в прыжках у Загитовой

16:35
  • среда
  • 06 ноября 2019

Тренер назвал недокруты фигуристки очень опасной тенденцией

Российский фигурист Александр Жулин объяснил, почему у олимпийской чемпионки Алины Загитовой возникли проблемы с прыжками. Тренер обратил внимание на недокруты. Они, считает Жулин, могут стать краеугольным камнем в выступлениях фигуристки.
Косторная обошла Загитову и взяла золото в Гренобле

"Я заметил, что в её прыжках появилась некая тяжесть, они становятся очень близки к недокрученным. Это очень опасная тенденция", — заявил Жулин в интервью RT.

Тренер также рассказал, что Загитовой, Евгении Медведевой и Елизавете Туктамышевой непросто состязаться с дебютантками нынешнего сезона Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной. "Безусловно, всем троим сейчас безумно тяжело ментально", - сказал Жулин.

Ранее сообщалось, что  Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. Для россиянки это был дебют на взрослом турнире.

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