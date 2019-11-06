"Опасная тенденция": тренер объяснил проблему в прыжках у Загитовой

Тренер назвал недокруты фигуристки очень опасной тенденцией

Российский фигурист Александр Жулин объяснил, почему у олимпийской чемпионки Алины Загитовой возникли проблемы с прыжками. Тренер обратил внимание на недокруты. Они, считает Жулин, могут стать краеугольным камнем в выступлениях фигуристки.

"Я заметил, что в её прыжках появилась некая тяжесть, они становятся очень близки к недокрученным. Это очень опасная тенденция", — заявил Жулин в интервью RT.

Тренер также рассказал, что Загитовой, Евгении Медведевой и Елизавете Туктамышевой непросто состязаться с дебютантками нынешнего сезона Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Аленой Косторной. "Безусловно, всем троим сейчас безумно тяжело ментально", - сказал Жулин.

Ранее сообщалось, что Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. Для россиянки это был дебют на взрослом турнире.