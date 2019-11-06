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Зеленский в шоке после визита на танковый завод в Харькове

16:24
  • среда
  • 06 ноября 2019

Украинского лидера потрясло состояние предприятия

Владимир Зеленский в шоке после визита на Харьковский танковый завод. И есть от чего –президенту Украины сообщили, что предприятие за 10 лет выпустило одну машину для ВСУ. Неприятно поразило  украинского лидера и состояние цехов.
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"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ", – удивился Зеленский. Президент напомнил участникам совещания по проблемам корпорации  "Укроборонпром", что в советские времена предприятие выпускало 900 танков в год.

Цеха завода – в ужасном состоянии: зимой людям приходится работать при нулевой температуре. Зарплата на заводе мизерная, да и ее не выплачивают уже 4 года.

"Почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем? Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы - только мы ничего не производим и ничего не летает?", - задается вопросом украинский президент. Ответить лидеру Незалежной должен кабинет министров, который соберется на совещание вместе с силовиками в ближайшие дни.

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