Зеленский в шоке после визита на танковый завод в Харькове

Украинского лидера потрясло состояние предприятия

Владимир Зеленский в шоке после визита на Харьковский танковый завод. И есть от чего –президенту Украины сообщили, что предприятие за 10 лет выпустило одну машину для ВСУ. Неприятно поразило украинского лидера и состояние цехов.

"Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили мы с вами, один танк для ВСУ", – удивился Зеленский. Президент напомнил участникам совещания по проблемам корпорации "Укроборонпром", что в советские времена предприятие выпускало 900 танков в год.

Цеха завода – в ужасном состоянии: зимой людям приходится работать при нулевой температуре. Зарплата на заводе мизерная, да и ее не выплачивают уже 4 года.

"Почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины не делаем? Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы - только мы ничего не производим и ничего не летает?", - задается вопросом украинский президент. Ответить лидеру Незалежной должен кабинет министров, который соберется на совещание вместе с силовиками в ближайшие дни.