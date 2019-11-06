Обезьяны и голуби: раскрыты способы передачи запрещенных веществ в колонии

По словам замглавы ФСИН, эта проблема актуальна не только для России

Доставка наркотиков в места лишения свободы – большая проблема, с которой сталкиваются правоохранители не только в России, но и во всем мире. Наркокурьеры используют в своих целях самых разных животных, рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

"Способов передачи много. Если брать чисто животных, то это коты, собаки, обезьяны, голуби и много другой живности", - сказал Максименко радиостанции "Говорит Москва".

Замглавы ФСИН комментировал недавний случай в Татарстане. Сотрудники исправительной колонии в Менделеевске 23 октября поймали кошку, которую злоумышленники пытались использовать для доставки гашиша осужденным. 6 ноября стало известно, что животное "после окончания следственных действий" сдали в приют.