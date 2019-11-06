Сергей Собянин открыл новое здание ОВД Ростокино

Мэр поздравил стражей порядка с новосельем и отметил, что благодаря их работе Москва стала одним из самых безопасных городов мира

В ближайшие годы в Москве будет возведено более 30 новых зданий для районных отделов полиции. По программе укрепления материальной базы ОВД реконструированы или построены заново около 100 сооружений. Об этом сообщил Сергей Собянин, открывая новое здание отделения "Ростокино".

Эту четырехэтажку в столичном районе Ростокино построили по индивидуальному проекту. До недавнего времени сотрудникам полиции ОВД Ростокино приходилось ютиться в расположенной неподалеку двухэтажке, которую построили еще в середине прошлого века. Размещать личный состав, который обеспечивает порядок в районе с населением 40 тысяч человек, в последние годы становилось все сложнее, передает "ТВ Центр".

Здесь есть все необходимое для несения службы. Дежурная часть оснащена самым современным оборудованием. На мониторах в режиме онлайн - картинка с уличных камер наблюдения. На первом этаже - просторные помещения для приема граждан. В здании достаточно кабинетов для работы уголовного розыска и следствия. Нашлось место для участковых, сотрудников по делам несовершеннолетних и других структурных подразделений.

Современный комплекс в три раза больше старого здания. Здесь продумана каждая мелочь. Теперь у сотрудников ОВД Ростокино есть собственный зал собраний почти на 100 мест, стрелковый тир, спортзал и даже специальные помещения для работы с секретными материалами. Где установлена виброакустическая защита и система радиотехнической безопасности.

"Большую программу реализуем по укреплению материальной базы ОВД. За последние годы около 100 районных отделов внутренних дел мы либо реконструировали, заново перестроили. Еще 20 объектов строим, чтобы у вас были достойные условия работы. Это очень важно. Москва является одним их самых безопасных городов мира, благодаря вашей работе. Так что спасибо вам огромное. С новосельем и с наступающим праздником сотрудников внутренних дел", - сказал Собянин.

С 2010 года при поддержке правительства Москвы в городе введено в эксплуатацию 16 новых объектов. Это районные отделы, а также комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам. В ближайших планах строительство еще около 20 новых зданий. Кроме того, продолжится масштабная программа комплексного ремонта и благоустройства. В ее рамках уже обновлены 198 различных ведомственных объектов московской полиции.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".