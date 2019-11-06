Как проходят заседания в Мосгордуме нового созыва

Депутаты от оппозиции сводят почти любую дискуссию к оскорблениям коллег

Конкурс "Мой город - моя Москва" является составной частью большого проекта, который реализуется в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участники в возрасте от десяти лет вместе с учителями, родителями и соседями попытались реализовать свои фантазии и мечты о том, как можно изменить свой город, район или двор. В результате появились сквер-сафари, шахматный парк, крытый каток и другие необычные объекты. По результатам конкурса организаторы выпустили методическое пособие для педагогов.

Презентации подобных общественных проектов - это, пожалуй, одни из немногих мероприятий, которые в Мосгордуме теперь проходят спокойно. Потому как на большинстве заседаний городского парламента спикеру все чаще приходится произносить вот такие слова: "Я хочу попросить прощения у москвичей, которые видели этот цирк в начале заседания".

Причем, актёры в нём от заседания к заседанию одни и те же. Преимущественно депутаты от оппозиции, сводящие почти любую дискуссию сначала к оскорблениям коллег. Затем на резонные замечания следуют уже неприкрытые угрозы. Ну а рассмотрение серьёзнейших вопросов, таких как бюджет Москвы, те же коммунисты старались превратить в фарс, задавая, по их мнению, шутливые вопросы.

В итоге вместо двух часов столичный бюджет обсуждали пять, тратя драгоценное время на шутки, крики и вопросы, не касающиеся основной темы. Хотя, казалось бы, важнейший городской документ.

"Их задача поймать хайп, повыступать. Устроить какой-то скандал, чтобы про них написали. Чтобы они были успешными блогерами. И на этом скандале, собственно говоря, сделать себе имя внутри оппозиции. Поэтому мы видим, что конструктивной работы не получается, потому что некому её выполнять", - говорит профессор НИУ "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

Но дело не только в этом. Кое-кому даже приходится объяснять азы работы в Мосгордуме, напоминая о существующих правилах, которые новоиспечённые депутаты то и дело нарушают.

Другие не понимают, как вообще устроен бюджет Москвы, задавая вопросы. Оттого депутатов от оппозиции то и дело приходится поправлять, объясняя всё на пальцах.

"Вынужден опять заняться ликбезом и сказать, что городские программы "столичное здравоохранение" - это разрез затрат. А вы спрашиваете о доходах", - сказал председатель МГД Алексей Шапошников.

Но все эти подсказки от председателя Мосгордумы Шапошникова в итоге все равно не помогают. Разобраться в сложнейшем вопросе многие или не могут или попросту не хотят.

"Продолжаю понимать, что я не понимаю, что мы принимаем. И у меня, к сожалению, не получается это понять. Я буду голосовать в этом случае против до тех пор, пока не получу все ответы на все свои вопросы. Извините!" – сказал депутат МГД (фракция Справедливая Россия") Михаил Тимонов.

Но москвичи, голосовавшие за этих кандидатов, ждали, что они будут не каламбурить на заседаниях Мосгордумы, а плодотворно трудиться в их интересах.

Они при этом считают, что их работа в Мосгордуме непременно должна оплачиваться. Сейчас зарплату из 45 депутатов там получают лишь 18. Среди них: спикер, его замы и председатели комиссий. Но, по мнению представителей коммунистов и партии "Яблока", им тоже необходим оклад плюс премия.

Иначе, говорят депутаты, они просто не смогут посвящать все свое время работе в интересах москвичей.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".