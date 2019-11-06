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Победители и финалисты конкурса "Лидеры России" встретились с Котюковым

18:30
  • среда
  • 06 ноября 2019

Министр пообщался в неформальной обстановке с лауреатами предыдущих смотров

Перспективы научной карьеры в России, секреты профессионального успеха и особенности управления наукой и высшим образованием. Эти вопросы обсуждались на встрече победителей и финалистов конкурса "Лидеры России" с профильным министром Михаилом Котюковым, передает "ТВ Центр".

В октябре был дан старт уже третьему конкурсу по отбору самых талантливых и амбициозных молодых управленцев. На этот раз в него включена новая специализация - "Наука", куратором которой как раз является Котюков. А в среду в качестве наставника министр пообщался в неформальной обстановке с лауреатами предыдущих смотров.

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