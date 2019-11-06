Евросоюз устал от метаний Британии

По просьбе Лондона "Брекзит" вновь отложили - теперь до 31 января 2020-го

Британский премьер Борис Джонсон обвинил лидера лейбористов Джереми Корбина в том, что он является сторонником президента России. Об этом Джонсон сказал, объявляя о начале всеобщей избирательной кампании. 12-го декабря в королевстве пройдут досрочные парламентские выборы.

Эта среда для Бориса Джонсона началась с незапланированного визита к Елизавете II. По исторической традиции премьер-министр Великобритании должен обратиться к королеве с предложением распустить парламент и получить её согласие. Хотя, по большому счёту, эта аудиенция - лишь формальность. Уже минувшей ночью всё было решено. В полночь по местному времени законодательный орган Соединённого Королевства прекратил свою работу. По возвращении на Даунинг-стрит Джонсон довольно эмоционально объяснил происходящее в стране:

"Мы дошли до той стадии, когда у нас не осталось выбора. Потому что наш парламент парализован, он в тупике уже три с половиной года. Голосуйте на выборах за нас. Только мы сможем вести эту страну вперёд. В противном случае, мы проведём следующий год в ещё большем смятении, чем текущий. Лейбористы уже готовят два референдума. Один по Шотландии и ещё один - снова по "Брекзиту".

Предвыборные лозунги в речи премьера звучат неслучайно. Избирательная кампания началась автоматически в момент роспуска парламента. В соответствии с британским законодательством внеочередные выборы пройдут через 25 рабочих дней - то есть 12 декабря. Главный политический противник Бориса Джонсона - лидер лейбористов - назвал случившееся редким шансом изменить страну и сделать её благостным местом. И не забыл подчеркнуть, что роспуск парламента - в том числе, если не в первую очередь, его заслуга.

"Мы в теневом кабинете решили, что пришло время положить конец этой бессмысленной эпопее "сделка-без-сделки". Мы сказали: да, мы хотим выборы, чтобы избежать опасности выхода без сделки. И для меня стало приятным сюрпризом, сколько людей нас поддержали", - отметил Джереми Корбин.

Эпопея с "разводом" Великобритании и ЕС действительно зашла в тупик. "Брекзит" должен был состояться 31 октября. Однако премьер-министру и депутатам Палаты общин так и не удалось договориться относительно условий сделки. Бывший спикер британского парламента Джон Беркоу, который 1 ноября покинул свой пост, наконец-то смог откровенно рассказать о том, что думает по поводу "Брекзита". Он заявил, что предстоящий развод Лондона и Брюсселя - самая большая ошибка Великобритании за весь послевоенный период. Но тут же предположил, что обсуждение выхода Королевства из ЕС может продлиться ещё 10 или даже 15 лет. В самом Евросоюзе, кажется, уже тоже устали от неопределённости и метаний Лондона. Более того, некоторые члены ЕС начали открыто высказывать подозрение, что вся эта ситуация создана искусственно - в интересах отдельных государств.

По просьбе Великобритании "Брекзит" вновь отложили - теперь до 31 января 2020-го. Правда, Джонсон настаивает, что у него есть план, в соответствии с которым Королевство сможет покинуть Евросоюз в течение всего двух-трёх недель. Вот только обсуждать этот очередной план пока некому.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".