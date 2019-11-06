В Лондоне нашли "партию Путина"

Борис Джонсон уверен, что его соперники работают на Москву

Соперники Бориса Джонсона все, как один – сторонники Владимира Путина и работают на Москву. В этом пытался убедить британцев сам премьер-министр, объявляя о начале парламентской избирательной кампании. Главный "друг Путина", как заявил Джонсон - лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Идите с нами, с правительством, которое считает, что Великобритания должна встать во весь рост - или идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, который стоит на стороне Путина", - призвал британцев Джонсон, выступая у своей резиденции на Даунинг-стрит.

Чтобы британцы еще больше прониклись всем ужасом ситуации, Джонсон напомнил им об "отравлении" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года.

Джонсон не впервые кидает камни в огород Корбина. Минувшей ночью премьер заявил, что лейбористы негативно относится к богатым, а в случае победы намерены начать бесконтрольное повышение налогов. Лидера Лейбористской партии Джонсон сравнил с Иосифом Сталиным.