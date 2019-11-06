ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Лондоне нашли "партию Путина"

17:18
  • среда
  • 06 ноября 2019

Борис Джонсон уверен, что его соперники работают на Москву

Соперники Бориса Джонсона все, как один – сторонники Владимира Путина и работают на Москву. В этом пытался убедить британцев сам премьер-министр, объявляя о начале парламентской избирательной кампании. Главный "друг Путина", как заявил Джонсон - лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.
Борис Джонсон нарушит закон ради Brexit

"Идите с нами, с правительством, которое считает, что Великобритания должна встать во весь рост - или идите с Джереми Корбином и Лейбористской партией, который стоит на стороне Путина", - призвал британцев Джонсон, выступая у своей резиденции на Даунинг-стрит.

Чтобы британцы еще больше прониклись всем ужасом ситуации, Джонсон напомнил им об "отравлении" бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года.

Джонсон не впервые кидает камни в огород Корбина. Минувшей ночью премьер заявил, что лейбористы негативно относится к богатым, а в случае победы намерены начать бесконтрольное повышение налогов. Лидера Лейбористской партии Джонсон сравнил с Иосифом Сталиным.

Читайте также:
Главное сегодня
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.