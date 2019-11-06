Захарова признала ошибки российского МИДа

Представитель ведомства подчеркнула, что всегда за них извинялась

Мария Захарова признала, что МИД России допускал информационные ошибки – но подчеркнула, что министерство всегда за них извинялось. Официальный представитель внешнеполитического ведомства выступила на конференции по свободе СМИ и безопасности журналистов под эгидой ОБСЕ.

"Мы являемся политическим ведомством, мы даем оценки политические, но это никаким образом не снимает с нас ответственность за ту фактуру, которую мы предоставляем", - заявила Захарова.

Дипломат привела конкретные примеры. По словам Захаровой, публично приносить извинения ей пришлось дважды. Два года назад глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции вспомнил о статье Данилы Гальперовича – и привел высказывание, думая, что это цитата из нее. Позже сам автор заявил, что такого он не писал. По словам Марии Захаровой, тогда она написала целый пост с извинениями.

Официальный представитель МИД России вспомнила и историю с комиссаром Совета Европы Дуней Миятович. Захарова как-то на брифинге сказала, что комиссару не дали визу - "по-моему, на Украину куда-то". Миятович позже это опровергла - и Захарова принесла извинения.

Говорила Захарова и о ситуации с российскими журналистами за рубежом. По словам дипломата, есть каток, который выбрал несколько российских СМИ и давит их. В частности, под этот каток попали RT и Sputnik.