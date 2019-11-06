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Девять россиян лишатся "золотых паспортов" Кипра

18:28
  • среда
  • 06 ноября 2019

Власти страны внесли в черный список 26 человек

Кипр отберет "золотые паспорта" у девятерых россиян. Они лишатся кипрского гражданства вместе с двумя десятками других иностранцев, попавших в черный список.
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Правило "золотых" виз и паспортов действует не только на Кипре, но в целом ряде стран Евросоюза. Среди них – Великобритания,  Португалия, Испания, Болгария и Мальта. Они выдаются за инвестирование в экономику государства. Благодаря этой мере за последнее десятилетие удалось привлечь 25 миллиардов евро прямых инвестиций.

Однако теперь выяснилось, что Совет министров Кипра "привержен строгому соблюдению условий инвестиционного законодательства" страны – в связи с чем инициирует процесс аннулирования кипрского гражданства в отношении 26 человек. Заявивший об этом министр внутренних дел Константинос Петридис не раскрыл национальности и личности лиц, о которых идет речь.

Тем временем Reuters отмечает, что речь может идти о родственниках и приближенных премьер-министра Камбоджи Хун Сена. А агентство Bloomberg сообщило, что среди 26 владельцев "золотых паспортов" девять граждан России. Ранее Еврокомиссия выразила недовольство выдачей Мальтой и Кипром "золотых паспортов" гражданам стран, не входящих в Евросоюз.

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