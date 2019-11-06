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Актер Михайлов ответил на слухи о своей смерти

18:50
  • среда
  • 06 ноября 2019

По СМИ прошел фейк о смерти артиста

В среду СМИ распространили сообщения о смерти заслуженного артиста России Александра Михайлова, который полюбился зрителям по роли Василия Кузякина в картине "Любовь и голуби".

Однако позже актер сам опроверг эти слухи, передает "Дни.Ру". Он рассказал, что едет в поезде в Петербург. "Господи, ужас какой. Как на это реагировать? Я подумаю… Спасибо за информацию!" – сказал Михайлов Teleprogramma.pro.

Напомним, что народный артист РСФСР в октябре отпраздновал 75-летие. В театре и кино он воплотил больше 100 образов. Помимо роли в фильме "Любовь и голуби", Михайлов прославился по картинам "Одиноким предоставляется общежитие", "Мужики".

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