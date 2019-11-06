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"Собралась жить вечно": Степаненко решила пустить Петросяна по миру

19:03
  • среда
  • 06 ноября 2019

Адвокат удивлен требованиями артистки

Елена Степаненко, судя по всему, собралась жить вечно. А Евгения Петросяна в деле о разделе совместно нажитого имущества артистка решила взять измором, считает адвокат юмориста Сергей Жорин.
Петросян вернулся к Степаненко

По словам юриста, Степаненко рассчитывает оставить себе все приобретенные артистом предметы искусства, а также большую часть недвижимости.  Бывшему супругу она согласна оставить лишь одну квартиру – жилье в Зачатьевском переулке оценивается 369 миллионов рублей.

При этом экс-супруга намеренно затягивает процесс, постоянно меняя свои требования. Сначала она обвиняла Петросяна в том, что он выводил на свои счета общие деньги. Однако проверка в банках не установила таких фактов, так что теперь Степаненко изменила позицию.

При этом распоряжаться имуществом – кроме квартиры, в которой она проживает - бывшая супруга Петросяна не может. А экспертиза всех произведений искусства, которые Степаненко намерена отсудить у юмориста, влетит ей в копеечку – по словам Жорина, она обойдется как минимум в 10 миллионов рублей, пишет "Комосомолка".

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