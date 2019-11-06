Задержан подозреваемый в причастности к убийству главы ингушского центра "Э"

Второй подозреваемый объявлен в розыск

Подозреваемый в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве. Следователи выясняют, есть ли у мужчины алиби.

"Задержанный может быть причастен к убийству Эльджаркиева и его брата, сейчас ведется проверка", - приводит агентство ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Инсайдер напомнил, что ранее для проверки были задержаны несколько человек - однако их причастность к преступлению не подтвердилась.

Еще один подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. По данным источника, он может скрываться на территории Ингушетии.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве 2 ноября. Убийца выстрелил в них не менее 10 раз – после чего произвел контрольные выстрелы в голову. По мнению следователей, преступление было тщательно спланировано и имеет все признаки заказного убийства. Нападение связано со служебной деятельностью главы ингушского центра "Э", это основная версия следствия.