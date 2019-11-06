ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Задержан подозреваемый в причастности к убийству главы ингушского центра "Э"

19:39
  • среда
  • 06 ноября 2019

Второй подозреваемый объявлен в розыск

Подозреваемый в причастности к убийству начальника Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве. Следователи выясняют, есть ли у мужчины алиби.
В духе лихих 90-х: двойное убийство в Москве

"Задержанный может быть причастен к убийству Эльджаркиева и его брата, сейчас ведется проверка", - приводит агентство ТАСС слова источника в правоохранительных органах. Инсайдер напомнил, что ранее для проверки были задержаны несколько человек - однако их причастность к преступлению не подтвердилась.

Еще один подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. По данным источника, он может скрываться на территории Ингушетии.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве 2 ноября. Убийца выстрелил в них не менее 10 раз – после чего произвел контрольные выстрелы в голову. По мнению следователей, преступление было тщательно спланировано и имеет все признаки заказного убийства. Нападение связано со служебной деятельностью главы ингушского центра "Э", это основная версия следствия.

Читайте также:
Новости по теме
Спецназ полиции проводит задержание
Спецназ полиции проводит задержание
На месте убийства
На месте убийства
Экстренные службы на месте убийства в Москве
Экстренные службы на месте убийства в Москве
Жуткие подробности двойного убийства в Москве
Жуткие подробности двойного убийства в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.