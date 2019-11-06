ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев поручил главе ФТС продолжать цифровизацию таможенной сферы

22:17
  • среда
  • 06 ноября 2019

Премьер-министр встретился с руководителем ФТС Владимиром Булавиным

Таможенная сфера России должна быть полностью обеспечена цифровыми технологиями. Такие требования диктуют экономические интересы страны. Об этом заявил в среду Дмитрий Медведев в ходе встречи с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным, передает "ТВ Центр".

Глава ведомства сообщил, что в России создано 12 центров электронного декларирования, там оформляется более 65 процентов всех документов. По завершении реформы в будущем году этот показатель достигнет 95 процентов.

Цифровизация сделала таможенную сферу более прозрачной, снизила конфликтный потенциал процедуры оформления. Если раньше она могла длиться сутками, то теперь занимает до пяти минут.

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев и Владимир Булавин
Дмитрий Медведев и Владимир Булавин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.