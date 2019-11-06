Медведев поручил главе ФТС продолжать цифровизацию таможенной сферы

Премьер-министр встретился с руководителем ФТС Владимиром Булавиным

Таможенная сфера России должна быть полностью обеспечена цифровыми технологиями. Такие требования диктуют экономические интересы страны. Об этом заявил в среду Дмитрий Медведев в ходе встречи с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным, передает "ТВ Центр".

Глава ведомства сообщил, что в России создано 12 центров электронного декларирования, там оформляется более 65 процентов всех документов. По завершении реформы в будущем году этот показатель достигнет 95 процентов.

Цифровизация сделала таможенную сферу более прозрачной, снизила конфликтный потенциал процедуры оформления. Если раньше она могла длиться сутками, то теперь занимает до пяти минут.