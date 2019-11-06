ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собчак выпытала у Малахова размер его зарплаты

20:07
  • среда
  • 06 ноября 2019

Телеведущий пооткровенничал с коллегой в ее шоу на YouTube

Андрей Малахов получал во время работы на Первом канале около 50 тысяч долларов в месяц. Больше него, по словам телеведущего, получали только Владимир Познер и Иван Ургант. Журналист раскрыл свои секреты коллеге по ремеслу Ксении Собчак, которая пригласила его в свое YouTube-шоу.
Андрей Малахов сильно располнел (фото)

Если верить Малахову, то сейчас, на телеканале "Россия 1", он получает примерно столько же. При этом, вспоминая годы работы на Первом, телеведущий заявил, что совершенно не интересовался тем, сколько стоила минута рекламного времени на его ток-шоу "Пусть говорят". И признается, что испытал шок, когда узнал, что канал заработал на этой программе более 1 миллиарда долларов.

На Первом канале Андрей Малахов работал с 1992 года. Журналист вел программы "Пусть говорят", "Большая стирка", "Сегодня вечером" и другие. На "Россию 1" ведущий ушел в 2017 году, у него программа "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

Читайте также:
Новости по теме
Ксения Собчак и Андрей Малахов
Ксения Собчак и Андрей Малахов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.