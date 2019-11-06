Собчак выпытала у Малахова размер его зарплаты

Телеведущий пооткровенничал с коллегой в ее шоу на YouTube

Андрей Малахов получал во время работы на Первом канале около 50 тысяч долларов в месяц. Больше него, по словам телеведущего, получали только Владимир Познер и Иван Ургант. Журналист раскрыл свои секреты коллеге по ремеслу Ксении Собчак, которая пригласила его в свое YouTube-шоу.

Если верить Малахову, то сейчас, на телеканале "Россия 1", он получает примерно столько же. При этом, вспоминая годы работы на Первом, телеведущий заявил, что совершенно не интересовался тем, сколько стоила минута рекламного времени на его ток-шоу "Пусть говорят". И признается, что испытал шок, когда узнал, что канал заработал на этой программе более 1 миллиарда долларов.

На Первом канале Андрей Малахов работал с 1992 года. Журналист вел программы "Пусть говорят", "Большая стирка", "Сегодня вечером" и другие. На "Россию 1" ведущий ушел в 2017 году, у него программа "Прямой эфир с Андреем Малаховым".