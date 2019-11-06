На северо-западе России ввели режим ЧС из-за аномальных осадков

Уровень воды во многих реках превысил критические отметки

Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде районов Вологодской и Новгородской областей из-за подтоплений и разрыва электросетей. Вместе с аномальным теплом в центральную Россию пришли ливни и сильный ветер.

Вода отрезала от внешнего мира десятки населенных пунктов, сотни остались без света. В усиленном режиме работают ремонтные бригады энергетиков. На Вологодчине в среду удалось подключить 11 тысяч потребителей. В ближайшее время обещают вернуть свет в большинство домов.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева