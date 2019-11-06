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На северо-западе России ввели режим ЧС из-за аномальных осадков

22:04
  • среда
  • 06 ноября 2019

Уровень воды во многих реках превысил критические отметки

Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде районов Вологодской и Новгородской областей из-за подтоплений и разрыва электросетей. Вместе с аномальным теплом в центральную Россию пришли ливни и сильный ветер.

Вода отрезала от внешнего мира десятки населенных пунктов, сотни остались без света. В усиленном режиме работают ремонтные бригады энергетиков. На Вологодчине в среду удалось подключить 11 тысяч потребителей. В ближайшее время обещают вернуть свет в большинство домов.

Подробнее – в репортаже Дмитрия Гусева

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