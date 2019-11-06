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Порошенко доигрался: суд предоставил следствию доступ к данным экс-президента

20:54
  • среда
  • 06 ноября 2019

Следователи изучат все финансовые дела политика

Государственное бюро расследований Украины получило доступ к информации о зарплате, доходах и страховых взносах Петра Порошенко за пять лет. Решение принял Печерский районный суд Киева. Постановление выдано сроком на месяц, в течение которого следствию предстоит выяснить все интересующие их детали финансовой деятельности экс-президента Украины.
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"Предоставить группе следователей ГБР разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда и его структурных подразделениях и содержащих сведения о суммах начисления заработной платы, сумм начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ОСОБА_1 за период с 07.06. 2014 по 19.05.2019", - сказано в постановлении суда.

Интересует ГБР и тайный отпуск Петра Порошенко на Мальдивах. Похождения тогда еще президента Украины расследовали журналисты программы "Схемы". Теперь тот же Печерский суд обязал журналистов передать следствию весь отснятый материал и другие документы, которые использовались во время работы над нашумевшим материалом в 2018 году.

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