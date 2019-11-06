Сколько берут российские звезды за новогодний корпоратив

Потолок цен – 300 тысяч евро

Новый год все ближе. Знающие люди утверждают, что ноябрь – самое время договариваться с российскими артистами, которых вы желаете пригласить на корпоратив. Журналисты в преддверии праздников выяснили, во сколько звезды отечественного шоу-бизнеса оценивают свое выступление.

Певица Наргиз в 45-минутном концерте исполняет, кроме малоизвестных широкой аудитории песен, композиции из репертуара Аллы Пугачевой. Гонорар за выступление - 1 миллион 800 тысяч рублей. Говорят, что торг уместен.

Полина Гагарина сейчас очень востребована. Гонорар певицы на декабрь - 3,5 миллиона рублей. Дима Билан обойдется любителям поп-музыки в 50 тысяч евро (3,5 миллиона рублей), Светлана Лобода – в 70 тысяч евро (4,9 миллиона).

Григорий Лепс поднимет "рюмку водки" за 100 тысяч евро (7 миллионов рублей), Николай Басков обойдется в два раза дешевле. Алла Пугачева рассматривает каждый заказ в индивидуальном порядке - цена в декабре может достигать и 300 тысяч евро (21 миллион рублей). Хотя на Новый год Примадонна обычно не работает. За такую же цену можно договориться с Сергеем Шнуровым – он явится вместе со всей своей группировкой, пишет "Комсомолка".