Десятки британцев пострадали из-за утечки неизвестного вещества

Медики сообщают о 57 пациентах

Утечка химического вещества в городке Мейдстоун британского графства Кент. На данный оммент сообщается по меньшей мере о 57 пострадавших. По данным медиков, люди жаловались на проблемы с дыханием.

"Мы оказали помощь на месте 57 людям, которые жаловались на проблемы с дыханием. Некоторые из них отпущены из-под наблюдения. На данный момент ни один пациент не находится в тяжелом состоянии", - сообщил пресс-секретарь службы скорой помощи юго-восточного побережья Англии.

Об источнике утечки пока ничего не сообщается. Также нет данных о том, какое именно вещество вызвало отравление у жителей Мейдстоуна, передает телеканал Sky News.