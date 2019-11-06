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Российский паром сель на мель у берегов Швеции

22:30
  • среда
  • 06 ноября 2019

На борту более тысячи человек

Более тысячи пассажиров находятся на борту парома, который сел на мель недалеко от Стокгольма. "Принцесса Анастасия" принадлежит российскому оператору Moby SPL.
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Как сообщают в шведской береговой охране, спасательные службы получили сигнал о происшествии около 18:00 по местному времени – это 20:00 по московскому времени. Паром направлялся в Хельсинки, а из финской столицы должен был идти в Санкт-Петербург.

По данным спасателей, которые работают на месте происшествия, на судне отключилось электричество. К парому направляется буксир, который должен снять его с мели, сообщает Expressen.

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