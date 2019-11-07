Ученые призвали не паниковать после обнаружения мутировавшего ВИЧ

Этим вирусом заражены пока немногие

Американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories и ученые из университета Миссури впервые за последние 20 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как сообщает РИА Новости, новый штамм входит в группу М вида ВИЧ-1. Распространение этот вида способно вызывать глобальную эпидемию ВИЧ-инфекции.

Ученые поспешили успокоить население: вспышки инфекции не предвидится. Вирусам свойственно меняться и мутировать со временем. "Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия", - сказал директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи по поводу нового штамма ВИЧ.

По словам исследователей, обнаружение нового штамма позволит усовершенствовать методики диагностики ВИЧ и расширит представления ученых об этом вирусе.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в мире живет около 36,7 миллиона человек с ВИЧ. В 2018 году в России было зарегистрировано свыше миллиона ВИЧ-инфицированных, то есть 1,2% граждан.