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Ученые призвали не паниковать после обнаружения мутировавшего ВИЧ

08:32
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Этим вирусом заражены пока немногие

Американская химико-фармацевтическая корпорация Abbott Laboratories и ученые из университета Миссури впервые за последние 20 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 
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Как сообщает РИА Новости, новый штамм входит в группу М вида ВИЧ-1. Распространение этот вида способно вызывать глобальную эпидемию ВИЧ-инфекции. 

Ученые поспешили успокоить население: вспышки инфекции не предвидится. Вирусам свойственно меняться и мутировать со временем. "Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия", - сказал директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи по поводу нового штамма ВИЧ. 

По словам исследователей, обнаружение нового штамма позволит усовершенствовать методики диагностики ВИЧ и расширит представления ученых об этом вирусе.

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в мире живет около 36,7 миллиона человек с ВИЧ. В 2018 году в России было зарегистрировано свыше миллиона ВИЧ-инфицированных, то есть 1,2% граждан. 

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