Двойные стандарты: как западные СМИ вмешиваются в дела России

Европейские журналисты забывают о своей роли и выступают как агитаторы

О роли СМИ в подготовке несанкционированных акций в столице накануне высказался глава российского МИДа Сергей Лавров. Пример того, как журналисты забывают о своей роли и выступают как агитаторы, передает "ТВ Центр".

"Мы пригласили представителей Deutsche Welle, Мария Владимировна Захарова с ними общалась. Они признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело - их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел предельно корректно описал ситуацию. На странице Deutsche Welle в Твиттере за 27 июля 2019 года размещены обращения к аудитории с открытыми призывами, а ведь в этот день в Москве прошел несанкционированный митинг в преддверии выборов в Городскую думу, который не был согласован со столичными властями, при этом был хорошо организован и оперативно работала координация.

"Москва, выходи!" "Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки", - писала редакция Deutsche Welle в Твиттере.

"Москва, выходи!" "Это что, DW занимается подстрекательством и вмешивается во внутренние дела другого государства?", - спросил один из подписчиков издания.

"И я всегда думал, что финансируемая государством Deutsche Welle не вмешивается в дела других стран! Я кретин! Вот открытый призыв к демонстрации для оппозиции в Москве", - отметил другой пользователь Сети.

Хорошо, что аудитория Deutsche Welle в состоянии отличить журналистику от агитации и откровенных фейков. К тому же подобные призывы – открытое нарушение российского законодательства.

Правда, Сергей Лавров сообщил, что не поддерживает инициативу лишить немецкую телерадиокомпанию аккредитации. Официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт приветствовал позицию главы российского МИД.

И просто интересно, если бы российская телерадиокомпания позволила себе нечто подобное, в Европе отреагировали бы столь же корректно, в свете постоянных обвинений в наш адрес во вмешательстве в дела других стран? Или российским СМИ пора руководствоваться принципами Deutsche Welle в своей работе? В действительности всё не так, как на самом деле.