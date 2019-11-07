ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двойные стандарты: как западные СМИ вмешиваются в дела России

08:44
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Европейские журналисты забывают о своей роли и выступают как агитаторы

О роли СМИ в подготовке несанкционированных акций в столице накануне высказался глава российского МИДа Сергей Лавров. Пример того, как журналисты забывают о своей роли и выступают как агитаторы, передает "ТВ Центр".

"Мы пригласили представителей Deutsche Welle, Мария Владимировна Захарова с ними общалась. Они признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело - их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел предельно корректно описал ситуацию. На странице Deutsche Welle в Твиттере за 27 июля 2019 года размещены обращения к аудитории с открытыми призывами, а ведь в этот день в Москве прошел несанкционированный митинг в преддверии выборов в Городскую думу, который не был согласован со столичными властями, при этом был хорошо организован и оперативно работала координация.

"Москва, выходи!" "Нет, еще, похоже, ничего не закончилось. А полицейский специально толкнул нашего корреспондента плечом во время съемки", - писала редакция Deutsche Welle в Твиттере.

"Москва, выходи!" "Это что, DW занимается подстрекательством и вмешивается во внутренние дела другого государства?", - спросил один из подписчиков издания.

"И я всегда думал, что финансируемая государством Deutsche Welle не вмешивается в дела других стран! Я кретин! Вот открытый призыв к демонстрации для оппозиции в Москве", - отметил другой пользователь Сети.

Хорошо, что аудитория Deutsche Welle в состоянии отличить журналистику от агитации и откровенных фейков. К тому же подобные призывы – открытое нарушение российского законодательства.

Правда, Сергей Лавров сообщил, что не поддерживает инициативу лишить немецкую телерадиокомпанию аккредитации. Официальный представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт приветствовал позицию главы российского МИД.

И просто интересно, если бы российская телерадиокомпания позволила себе нечто подобное, в Европе отреагировали бы столь же корректно, в свете постоянных обвинений в наш адрес во вмешательстве в дела других стран? Или российским СМИ пора руководствоваться принципами Deutsche Welle в своей работе? В действительности всё не так, как на самом деле.

Главное сегодня
Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции
Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.