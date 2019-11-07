Нет электричества, размыты мосты: жуткие кадры из затопленной Вологодской области

В зоне бедствия 13 районов

На территории ещё одного региона северо-запада страны - Вологодской области введен режим ЧС из-за сложной паводковой обстановки после затяжных дождей. В зоне бедствия 13 районов, передает "ТВ Центр".

Подтоплен участок Северной железной дороги, размыты мосты, с перебоями ходят пригородные автобусы. Есть опасность подтопления улиц уже в самой Вологде.

Света нет более чем в 200 населенных пунктах. Выпал мокрый снег, по прогнозам температура воздуха в ближайшие дни опустится до минус 16. Для эвакуации жителей подготовлен вертолет. А в соседней Новгородской области подтоплены почти 50 поселков и деревень, 70 человек спасатели вывезли в безопасное место.

Спасатели и прибывшие им на помощь энергетики прокладывают новую дорогу. Три деревни в Череповецком районе Вологодской области: Курган, Полежаево и Корниговка за считанные часы оказались отрезаны от мира. Идут дожди - реки и ручьи вышли из берегов. Этим утром жители проснулись на острове. Чтобы добраться до людей, спасателям пришлось задействовать вездеходы, предназначенные для труднопроходимых районов.

"У нас далеко речка. Мы её не видели. С утра только обнаружили, что уровень поднялся. При том, что в ноябре месяце первый раз такое происходит", - рассказал местный житель Александр.

Под угрозой зимние запасы. В погребах воды выше колена. Капусту и морковь приходится хранить под потолком. Вода уходит очень медленно и при этом температура начинает опускаться. Дороги, которые размыло, может сковать льдом. Подтопленные дома начнут промерзать.

Потепление и дожди практически на всей территории Центрального и Северо-западного округов. И в ближайшие несколько суток ситуация кардинально меняться не будет. Таков прогноз синоптиков.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".