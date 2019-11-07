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Полиция разоблачила банду кредитных мошенников

08:59
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Задержаны 16 человек

Сотрудники МВД пресекли деятельность группы кредитных аферистов, которые обманули более тысячи жителей четырех регионов Сибири. Задержаны 16 человек, четверо фигурантов - уже под стражей, передает "ТВ Центр".

Операцию проводили одновременно в Красноярском крае и на Алтае, а также в Кемеровской и Новосибирской областях. Как сообщили в пресс-службе МВД, мошенники предлагали за комиссию оформить кредиты, однако на деле никакой помощи не оказывали, а просто присваивали деньги пострадавших.

"По версии следствия, роли между 16 сообщниками были четко разделены. Одни находили граждан, которые нуждались в получении денежных средств, другие убеждали потенциальных клиентов в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы. Третьи - выполняли функцию сотрудников колл-центра, четвертые отвечали за размещение рекламы в Сети, а также сбор денежных средств за мнимые услуги", - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

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