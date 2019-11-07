Россия направила в Донбасс 600 тонн гуманитарной помощи

Грузовики везут детские продуктовые наборы

МЧС России направило в Донбасс очередную, уже 90 по счету, партию гуманитарной помощи. 600 тонн грузов, в основном это детские продуктовые наборы, передает "ТВ Центр".

Рано утром 7 ноября грузовики выдвинулись из Донского спасательного центра и направились к пунктам пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган". После пересечения государственной границы колонна разделится - часть машин направится в Донецк, другая - в Луганск.

Помощь жителям Донбасса наша страна оказывает с августа 2014 года. За это время на юго-восток Украины спасатели доставили более 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.