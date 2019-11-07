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В сирийском Кобани после появления российского патруля заработали рынки и пекарни

09:33
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Район стал безопасным

В сирийский приграничный город Кобани возвращаются местные жители. Они отмечают, что с появлением полторы недели назад российского военного патруля, район стал безопасным, передает "ТВ Центр".

Возобновляют работу пекарни, открываются торговые лавки и рынки. Фермеры уже не боятся работать на полях - обстрелы прекратились.

Ежедневно колонна с российским флагом выходит на патрулирование сирийско-турецкой границы на севере провинции Алеппо. Средняя протяженность маршрута 130 километров. На пути - десятки населенных пунктов, в каждом из которых местные жители выходят на дорогу, чтобы поприветствовать наших военных.

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