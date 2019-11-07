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Россияне отремонтируют ветхие дома за свой счет

08:44
  • четверг
  • 07 ноября 2019

И будут это делать, пока жилье не признают аварийным

Министерство строительства и ЖКХ России предложило ремонтировать ветхие дома за счет граждан.

Речь идет о домах с износом более 70%. Для таких жильцов будут разработаны специальные программаы капитального ремонта, не исключено, что часть денег даст региональный и муниципальный бюджеты.

Ветхие дома будут поддерживаться до тех пор, пока их не переведут в аварийный фонд, сообщает газета "Известия". На данный момент в России 25 миллионов квадратных метров жилья с износом 70%.

Инициатива Минстроя будет обсуждаться на парламентских слушаниях 7 ноября в Госдуме.

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