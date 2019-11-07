"Хватит с меня таких сцен": Асмус разрыдалась из-за нападок

Актрисе грозят финансовые убытки

Актриса Кристина Асмус тяжело переживает скандал, который поднялся после ее съемок в постельной сцене фильма "Текст". Она с трудом сдерживает эмоции при разговоре о нашумевшей картине и планирует отказаться от новой роли.

31-летняя актриса рассказала на YouTube-шоу Юлии Морозовой, что через неделю у нее должны начаться съемки в новом фильме, где ей предстоит вновь раздеться перед камерой. Она подумывает о том, чтобы отказаться от этой роли, "хотя сценарий очень крутой". "Хватит с меня таких сцен", - заявила Асмус, добавив, что вскоре ей предстоит встретиться с режиссером картины и обсудить сложившуюся ситуацию.

Если они не договорятся, ей придется платить неустойку. "У меня подписан договор, есть обязательства перед студией, и это очень большое кидалово с моей стороны", - объяснила актриса.

Во время разговора об общественной реакции на постельную сцену в "Тексте" Кристина Асмус призналась, что у нее стоит ком в горле. По словам артистки, ей не нравится, что из-за сцены секса ее стали воспринимать неправильно. Ведь на самом деле она стесняется показывать свое тело и в повседневной жизни предпочитает носить закрытую одежду.

"Восприятие меня… Оно меня раздражает просто. Борьба и доказательство себя в этой жизни, в этой профессии и в семье своей. Среди своих друзей и коллег до сих пор… Эта тема моей жизни вообще, она меня волнует, она меня бесит", - на этих словах Асмус заплакала.

По словам кинозвезды, супруг Гарик Харламов поддерживает ее и мудро реагирует на нападки в свой адрес. В этой ситуации муж открылся для нее с новой стороны, отметила Асмус.

Ранее в Сети опубликовали пиратские кадры из фильма "Текст", где мелькают обнаженные части тела Асмус. Автор видео сопроводил его комментариями возмущенных граждан: "Сколько Асмус заплатили", "У меня нет слов", "Порно".

Отметим, что Харламов и Асмус поженились в 2013 году. Через год у них родилась дочка Анастасия.