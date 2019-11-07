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"Заплати грошi в касу": Ляшко избил человека Зеленского из-за России

09:35
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Политики сцепились прямо в аэропорту

Лидер Радикальной партии Украины и бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко набросился с кулаками на парламентария от партии "Слуга народа", главу комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

Конфликт возник в киевском аэропорту "Борисполь" из-за того, что Герус открыл украинский рынок для российской электроэнергии. Ляшко посчитал, что "русофил" Герус не имеет права находиться в зале официальных делегаций, где предоставляются комфортные условия высокопоставленным лицам, за народные деньги и потребовал отплатить в кассе свое пребывание.

"Я сказал, иди оплати в кассу за ЗОД. Иди и заплати деньги в кассу, нечего ездить за народный счет", - возмущался Ляшко.

Кровопролитием конфликт, к счастью, не закончился – пострадала только рубашка Геруса, пишет "Газета.Ru". После драки депутат объяснил, что Ляшко действовал от имени бизнесмена Рината Ахметова, которого не устраивает 15% снижение электроэнергии и готовность Украины к зиме, поскольку владеет большей частью украинской тепловой энергогенерации.

Украина прекратила импорт российской электроэнергии в 2015 году. В сентябре 2019 года Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорам из России и Белоруссии.

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