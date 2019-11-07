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Затянувшийся Brexit: британские политики винят Россию

10:14
  • четверг
  • 07 ноября 2019

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В Британии стартовала избирательная кампания - 12 декабря граждане Соединенного королевства выберут новый парламент. И обвинения тут как тут - кабинет Бориса Джонсона упрекают в том, что он заблокировал доклад, иллюстрирующий вмешательство России в референдум о выходе из ЕС, сам премьер-министр заклеймил своего оппонента - лидера лейбористов Джереми Корбина, назвав его сторонником Владимира Путина. О вездесущем российском вмешательстве в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

"Борису Джонсону эта информация [вмешательстве России в референдум] ничего хорошего не дает, потому что она вносит элемент неопределенности в его стратегию довести Brexit до конца. Но она не способна сильно повлиять на результаты выборов в декабре. Популярность Консервативной партии находится высоко, и Джонсон чувствует себя уверенно. А разговоры о российском вмешательстве, по пальцам можно пересчитать события в мире за последние годы, когда якобы российское вмешательство не было установлено", - заявил Бордачев.

Полную версию комментария смотрите в видео.

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