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Семья Заворотнюк обратилась к народу из-за сбора денег на лечение

09:51
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Родственники актрисы благодарят поклонников за помощь

После долгого молчания родные Анастасии Заворотнюк сделали заявление. Семья актрисы обратилась к народу из-за сбора денег на лечение.
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"Хотим опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу", - говорится в сообщении на странице в Instagram, которая была создана в поддержку звезды "Моей прекрасной няни".

Родные Заворотнюк поблагодарили всех поклонников за поддержку. "Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем", - отмечается в сообщении.

Отдельное спасибо за помощь и участие семья сказала Татьяне Навке и компании "Навка Шоу". "Всей команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника", - написал представитель родственников Анастасии, анонсировав шоу "Аленький цветочек".

Ранее появилась информация, что компания "Навка Шоу" направит средства, собранные 10 ноября от представления, в поддержку Заворотнюк и других женщин, страдающих от онкологии.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.

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