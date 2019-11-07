Унесло течением: россиянин утонул в Таиланде на глазах туристов

Спасателей поблизости не оказалось

61-летний турист из России утонул в северной части пляжа Карон на тайском острове Пхукет. Течение унесло его в море буквально в нескольких сотнях метров от "Туристического сервисного центра".

Портал The Thaiger сообщает со ссылкой на очевидцев, что мужчина пытался выплыть на берег, однако силы оставили его. Спасатели из близлежащего отеля бросились на помощь россиянину. Когда туриста вытащили на сушу, он не проявлял признаков жизни. Его доставили в больницу, где зафиксировали наступление смерти.

Портал опубликовал фотографию, на которой туристы и местные жители обступили лежащего на песке мужчину. Судя по снимку, российский гражданин утонул днем.

Местные власти сообщили, что в северной части пляжа Карон не работают спасатели. Стояли ли на пляже красные флажки, предостерегающие от захода в воду, не уточняется.

Личность погибшего не раскрывается. Российское консульство пока не отреагировало на трагический инцидент.