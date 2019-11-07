ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Унесло течением: россиянин утонул в Таиланде на глазах туристов

09:45
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Спасателей поблизости не оказалось

61-летний турист из России утонул в северной части пляжа Карон на тайском острове Пхукет. Течение унесло его в море буквально в нескольких сотнях метров от "Туристического сервисного центра". 
35-летняя россиянка разбилась в страшном ДТП в Таиланде

Портал The Thaiger сообщает со ссылкой на очевидцев, что мужчина пытался выплыть на берег, однако силы оставили его. Спасатели из близлежащего отеля бросились на помощь россиянину. Когда туриста вытащили на сушу, он не проявлял признаков жизни. Его доставили в больницу, где зафиксировали наступление смерти. 

Портал опубликовал фотографию, на которой туристы и местные жители обступили лежащего на песке мужчину. Судя по снимку, российский гражданин утонул днем. 

Местные власти сообщили, что в северной части пляжа Карон не работают спасатели. Стояли ли на пляже красные флажки, предостерегающие от захода в воду, не уточняется. 

Личность погибшего не раскрывается. Российское консульство пока не отреагировало на трагический инцидент.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Главное сегодня
Таиланд
Таиланд
Таиланд
Таиланд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.